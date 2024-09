Donna condannata per aver abusato mortalmente della figlia di 6 anni

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 13 settembre 2024) Lo scorso mercoledì, il tribunale distrettuale di Okayama, nel Giappone occidentale, ha condannato Aya Nishida a 10di carcere per il suo coinvolgimento negli abusi sulladi 6, Mao, che hanno portato alla sua morte nel gennaio 2022. La sentenza ha indicato la trentaduenne come colpevole diignorato gli abusi svolti dal suo fidanzato Seiji Funahashi, di 41, e dipartecipato attivamente a tali maltrattamenti. Il giudice , Akihiro Motomura, ha affermato che Nishida era “l’unica persona che avrebbe potuto proteggere Mao dagli abusi, ma invece ha scelto di assecondare il fidanzato, partecipando e permettendo che la bambina fosse maltrattata in nomedisciplina”.arrestata percontribuito agli abusi sulla(Pixabay) – Notizie.