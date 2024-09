Demografia istruzione occupazione 2024 | i risultati di Napoli per Municipalità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 8 minutiUna radiografia aggiornata del territorio cittadino di, nell’ambito del Programmadi interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano. Palazzo San Giacomo pubblica l’analisi dei dati socio-demografici, divisi per ognuna delle 10. L’obiettivo è individuare le zone oggetto delle singole azioni. Sono previsti complessivi 4 milioni di euro, per la concessione di contributi alle microimprese, piccole e medie imprese. Le risorse saranno erogate in conformità a quanto dispone il decreto aree di degrado urbano. Intanto, sono di interesse le conclusioni generali. Il Comune diattribuisce performance positive alle1 (San Ferdinando, Chiaia, Posillipo) e 5 (Vomero, Arenella): si distinguono per “alti tassi die alti livelli di scolarizzazione”.