Caso Boccia trema anche il ministero dell' Agricoltura Lollo in bilico si pensa a Prandini

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo via del Collegio Romano, la maretta invadeil. Da quando Arianna Meloni ha ufficializzato la finea loro relazione e il suo nome è emerso nell'affaire tra l'ex ministroa Cultura e la consulente fantasma Maria Rosaria, sembra proprio che la testa di Francescobrigida sia prossima a saltare. Ilnon è ancora scoppiato, ma la frattura tra il ministroa Sovranità alimentare e Giorgia Meloni è più netta che mai. Nessun dialogo, nessuno scambio, se non quello per gli affari istituzionali e di partito. Addirittura l'esclusione dalla gestione delSangiuliano. La presidente del Consiglio non è disposta a accettare altri inciampi. «Non ci viene perdonato nulla. Non possiamo fare la figura degli scappati dall’asilo», avrebbe detto ai fedelissimi.