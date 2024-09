Carlucci segna quattro reti Il Campagnola strapazza la Riese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Si è svolto il secondo turno dei mini-gironi delle coppe di Eccellenza e Promozione. C’è da attendere la 3ª e ultima giornata, però, per gran parte dei verdetti. Partiamo dall’Eccellenza: in regione sono 9 gironi totali, e si qualificheranno agli ottavi le prime classificate (9) più le 7 migliori seconde. Nel girone 2 ha pareggiato 1-1 il Brescello/Piccardo col Borgo San Donnino: per i reggiani Barbetta, e pari del Borgo con Serroukh. Il girone 3 è tutto reggiano: roboante 4-2 dell’Arcetana sul campo del Rolo. Per i biancoverdidi Pagliani, Grillenzoni e doppio Iattici, mentre per il Rolo sigilli di Lo Bello e Catellani. Di misura la Correggese sul Fabbrico: decide tutto Luppi al 58’, e i biancorossi sono qualificati. Tante emozioni nel girone 4: scatenata la Vianese con un 5-3 sul Real Formigine. Diversi bei gol: due per Rizzuto, due per Malivojevic e uno per il giovane Tosi.