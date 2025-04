Non solo Lucca la Roma cerca il vice Dovbyk | Ghisolfi pesca dalla Serie A

Roma sta arrivando il momento di progettare il futuro. Già, perché i giallorossi desiderano rimanere a lungo in cima alla classifica e, per raggiungere questo obiettivo, serve costruire una rosa di alto livello. Il direttore tecnico Florent Ghisolfi si sarebbe messo al lavoro per rimpolpare un organico già di per sé ben fornito. Oltre a rimpiazzare Mats Hummels, il dirigente francese si starebbe focalizzando sull’acquisto di un nuovo attaccante. Ai capitolini servirebbe, infatti, un altro elemento in grado di sostituire Artem Dovbyk qualora fosse necessario, con il solo Eldor Shomurodov che non basterebbe.La Lupa avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri un centravanti che sta dando prova di avere grandi margini di crescita. Stiamo parlando di Lorenzo Lucca, in forza all’Udinese con cui ha siglato ben 12 gol stagionali. Sololaroma.it - Non solo Lucca, la Roma cerca il vice Dovbyk: Ghisolfi pesca dalla Serie A Leggi su Sololaroma.it Il presente sorride ma per lasta arrivando il momento di progettare il futuro. Già, perché i giallorossi desiderano rimanere a lungo in cima alla classifica e, per raggiungere questo obiettivo, serve costruire una rosa di alto livello. Il direttore tecnico Florentsi sarebbe messo al lavoro per rimpolpare un organico già di per sé ben fornito. Oltre a rimpiazzare Mats Hummels, il dirigente francese si starebbe focalizzando sull’acquisto di un nuovo attaccante. Ai capitolini servirebbe, infatti, un altro elemento in grado di sostituire Artemqualora fosse necessario, con ilEldor Shomurodov che non basterebbe.La Lupa avrebbe inserito in cima alla lista dei desideri un centravanti che sta dando prova di avere grandi margini di crescita. Stiamo parlando di Lorenzo, in forza all’Udinese con cui ha siglato ben 12 gol stagionali.

Lucca, non solo Serie A: l'attaccante piace anche in Premier. Non solo Serie A, Lucca piace anche in Premier: il Manchester United lo osserva. Roma, per Lucca c’è la fila: l’indiscrezione dall’Inghilterra. Ranieri dopo Udinese-Roma: "5° posto? Non guardo quote, non voglio illudere i tifosi. Lucca mi piace, lo seguiamo". PD LUCCA e VERSILIA: “il sindaco di Lucca vuole regalare per altri anni l’acqua dei lucchesi al socio privato di Roma. Non solo la Roma: anche il Milan ripensa a Lucca. Ne parlano su altre fonti

Roma, come vice-Dovbyk non ci sono solo Beto e Lucca: spunta Krstovic del Lecce - La Roma continua a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante in grado di affiancare Artem Dovbyk nella prossima stagione nel ruolo di prima punta.. (tuttomercatoweb.com)

Non solo Serie A, Lucca piace anche in Premier: il Manchester United lo osserva - La Roma in estate tornerà sul mercato degli attaccanti per aggiungere alla rosa un vice-Dovbyk o un calciatore che comunque possa alternarsi con l'ucraino, che dovrebbe comunque rimanere a Trigoria. (forzaroma.info)

Milan, non solo Lucca: un altro bomber della Serie A nel mirino - È vero che Bologna, Roma e Juventus si sono fermate ... Cesc Fàbregas e Maurizio Sarri sono tutti in corsa per la panchina rossonera ma, anche in questo caso, non possiamo dare certezze; l’unica ... (notiziemilan.it)