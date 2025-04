Ilfattoquotidiano.it - Prostituzione, Salvini lancia un sondaggio sui codici Ateco. Ma dimentica che in Italia lo sfruttamento è reato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Un passo in avanti verso buonsenso e legalità, come da sempre proposto e sostenuto dalla Lega“. Per Matteola nuova classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat, entrata in vigore il primo aprile scorso, rappresenta una evoluzione positiva verso la sua battaglia per la legalizzazione della. Tra le attività indicate sotto il codice 96.99.92, “Servizi di incontro ed eventi simili”, figura infatti anche la “fornitura o organizzazione di servizi sessuali, organizzazione di eventi dio gestione di locali di“. A quanto risulta dalla nuova tabella, quindi, da oggi il gestore di una casa di appuntamenti può aprire regolare partita Iva per denunciare i redditi al fisco. “Controlli sanitari, pagamento delle tasse, contrasto alla tratta e allo, locali dedicati, nessun giudizio morale” scrive ancora, cheunai suoi follower: “Che ne pensate?”.