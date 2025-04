Viene infettato dalla listeria e muore | sospetti sulle olive in salamoia L' Asl | Avviate le verifiche

infettato dalla listeria. L'ipotesi è che sia venuto in contatto con il batterio dopo aver mangiato delle olive in salamoia che potrebbe aver comprato in un supermercato della sua città, Trani. Secondo i quotidiani. Today.it - Viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia. L'Asl: "Avviate le verifiche" Leggi su Today.it Un uomo di 70 anni è morto in ospedale a Bisceglie, in Puglia, dopo essere stato. L'ipotesi è che sia venuto in contatto con il batterio dopo aver mangiato delleinche potrebbe aver comprato in un supermercato della sua città, Trani. Secondo i quotidiani.

Viene infettato dalla listeria e muore: sospetti sulle olive in salamoia. L'Asl: "Avviate le verifiche". Trani, 70enne muore dopo aver contratto infezione da listeria: forse colpa delle olive in salamoia. Possibile infezione da listeria, morto 70enne tranese. Mangia le olive comprate al supermercato e muore per infezione: «Contaminate da listeria». Listeria nel salume, muore una 60nne: omicidio colposo per i pm. I cibi più a rischio. Muore per aver mangiato un salume contaminato con la Listeria: chiesto il rinvio a giudizio per il produttore di Arezzo. Ne parlano su altre fonti

Muore per la Listeria nell'insaccato: chiesto il rinvio a giudizio per il titolare di un'azienda aretina - La Procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo del titolare di un'azienda della provincia di Arezzo che aveva prodotto un insaccato a base di suino… Leggi ... (informazione.it)