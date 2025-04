Udine20.it - Pasquetta sui Bastioni di Palmanova

si prepara per l’edizione 2025 dellasui. L’evento si fregia del marchio Ecofesta Fvg. Lunedì 21 aprile, dalle 10 di mattina in poi, attività all’aria aperta daialla Piazza, tra pic-nic, sport, mostre, visite guidate e iniziative dedicate ai più piccoli. Per ogni informazione InfoPointPromoTurismo FVG: info.@promoturismo.fvg.it; Tel. 0432 92 48 15.Sui prati tra Porta Udine e Porta Cividale, si potrà trascorrere unanella natura e nella storia, gustando un pranzo tra giochi, laboratori, spettacoli, sport, danze e musica. Allo stand della ProPalma sarà possibile acquistare piatti caldi o panini di grigliata mista, formaggio e verdure, bibite, bevande, vino e birra. In alternativa, tutti possono organizzarsi in autonomia con un pranzo al sacco per gustare un pic-nic tra i prati, portando con sé le proprie pietanze, coperte, tavoli e sedute.