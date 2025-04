Sondaggio aprile 2025 | Fratelli d’Italia perde lo 03% ma resta in testa PD e M5S in calo

Lanotiziagiornale.it - Sondaggio aprile 2025: Fratelli d’Italia perde lo 0,3% ma resta in testa, PD e M5S in calo

L’ultima Supermedia dei sondaggi politici italiani, curata da YouTrend per AGI e pubblicata il 10, fotografa l’andamento del gradimento degli italiani verso i principali partiti politici. Il centrodestra, secondo questo, si conferma in vantaggio, mentre si registrano variazioni significative tra le forze di opposizione.?è in lieve flessione mastabile al vertice(FdI) mantiene la leadership con il 29,4% delle preferenze, nonostante una lieve flessione di 0,3 punti percentuali rispetto alla rilevazione precedente. Il partito guidato da Giorgia Meloni continua a essere il più apprezzato dagli italiani, consolidando la sua posizione al vertice del gradimento nazionale.?A causare la flessione, secondo diversi opinionisti, sarebbe la difficile situazione economica e le crescenti tensioni internazionali scaturite dai dazi di Donald Trump.