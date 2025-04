Parigi-Roubaix 2025 | tre favoriti come alla Sanremo Van der Poel parte davanti a Pogacar e Ganna

Sanremo e Giro delle Fiandre ecco la terza Classica Monumento della stagione per il ciclismo su strada al maschile. Spazio domenica all’Inferno del Nord: trenta tratti in pavé a caratterizzare la corsa più facile a livello altimetrico, ma più difficile per le condizioni della strada, la Parigi-Roubaix.I primi due favoriti sono gli stessi che abbiamo visto nelle precedenti occasioni: Tadej Pogacar e Mathieu van der Poel. Forse questa volta l’olandese della Alpecin-Deceuninck parte un gradino avanti rispetto allo sloveno campione del mondo in carica, ma da capire sarà la sua condizione. In questi giorni, anche forse con un po’ di pretattica, ha annunciato di non essere al 100%: è il campione uscente e sulle pietre sa come fare la differenza rispetto ai rivali. Oasport.it - Parigi-Roubaix 2025: tre favoriti come alla Sanremo. Van der Poel parte davanti a Pogacar e Ganna Leggi su Oasport.it Va in scena il terzo round: dopo Milano-e Giro delle Fiandre ecco la terza Classica Monumento della stagione per il ciclismo su strada al maschile. Spazio domenica all’Inferno del Nord: trenta tratti in pavé a caratterizzare la corsa più facile a livello altimetrico, ma più difficile per le condizioni della strada, la.I primi duesono gli stessi che abbiamo visto nelle precedenti occasioni: Tadeje Mathieu van der. Forse questa volta l’olandese della Alpecin-Deceuninckun gradino avanti rispetto allo sloveno campione del mondo in carica, ma da capire sarà la sua condizione. In questi giorni, anche forse con un po’ di pretattica, ha annunciato di non essere al 100%: è il campione uscente e sulle pietre safare la differenza rispetto ai rivali.

