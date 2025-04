Sei vittime in un incidente di elicottero a New York

York sei persone sono morte, quando un elicottero è precipitato nel fiume Hudson. Leggi Internazionale.it - Sei vittime in un incidente di elicottero a New York Leggi su Internazionale.it Il 10 aprile a Newsei persone sono morte, quando unè precipitato nel fiume Hudson. Leggi

Incidente sull’Hudson: chi erano le sei vittime a bordo dell’elicottero precipitato - Il 10 aprile 2025, un elicottero turistico Bell 206 LongRanger si è inabissato nelle acque del fiume Hudson, tra Manhattan e la costa del New Jersey, segnando una delle tragedie più strazianti della r ... (msn.com)

Un elicottero cade nel fiume Hudson a New York: sei morti - Si tratta del pilota e dei cinque passeggeri a bordo: Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni. (ansa.it)

“C’erano anche i due bambini con loro” Elicottero si schianta a New York: chi sono le sei vittime, si tratta di una nota famiglia - Tragedia a New York: un incidente aereo causa la morte di cinque persone, tra cui tre bambini. Cordoglio internazionale per la famiglia Escobar. Scopri di p ... (bigodino.it)