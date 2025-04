La corte suprema statunitense ordina il ritorno di un salvadoregno espulso per errore

corte suprema degli Stati Uniti ha inflitto un duro colpo all’amministrazione Trump, ordinandole di facilitare il ritorno di un migrante espulso per errore verso il Salvador e rinchiuso in una prigione di massima sicurezza. Leggi Internazionale.it - La corte suprema statunitense ordina il ritorno di un salvadoregno espulso per errore Leggi su Internazionale.it Ladegli Stati Uniti ha inflitto un duro colpo all’amministrazione Trump,ndole di facilitare ildi un migranteperverso il Salvador e rinchiuso in una prigione di massima sicurezza. Leggi

La corte suprema statunitense ordina il ritorno di un salvadoregno espulso per errore. Corte Suprema USA ordina a Trump di facilitare il rimpatrio del migrante salvadoregno. USA, licenziamenti dipendenti pubblici. La Corte Suprema blocca la sentenza della California che ordina il reintegro nelle funzioni delle migliaia di licenziati da Trump. Corte suprema degli Stati Uniti sospende l’ordine di rimpatrio verso El Salvador. La Corte Suprema boccia Trump e ordina il ripristino dei fondi Usaid. La Corte Suprema boccia Trump sui fondi USAID. Ne parlano su altre fonti

La corte suprema ordina il ritorno negli Stati Uniti di un salvadoregno espulso per errore - La corte suprema degli Stati Uniti ha inflitto un duro colpo all’amministrazione Trump, ordinandole di facilitare il ritorno di un migrante espulso per errore verso il Salvador e rinchiuso in una prig ... (internazionale.it)

La Corte suprema statunitense ha chiesto all’amministrazione Trump di agevolare il ritorno di un uomo ingiustamente espulso a El Salvador - La Corte suprema degli Stati Uniti ha chiesto all’amministrazione del presidente Donald Trump di agevolare il rientro negli Stati Uniti di Kilmar Abrego Garcia, un uomo espulso per errore e detenuto i ... (ilpost.it)

La Corte Suprema degli Stati Uniti revoca il blocco delle deportazioni di venezuelani in El Salvador - La sentenza ha però anche stabilito che ai migranti venezuelani accusati di essere membri di una gang deve essere concesso un "tempo ragionevole" per contestare la loro espulsione ... (msn.com)