Quifinanza.it - Con i dazi rischiano 30mila lavoratori in Italia, i settori più colpiti

Una contrazione del Pil dello 0,1%, una perdita secca sull’export di 2 miliardi di euro eposti di lavoro a rischio. Sono le stime elaborate dal Centro Studi di Conflavoro dopo l’annuncio di Trump sull’aumento del 20% deinei confronti dei prodotti Ue. Nonostante siano stati sospesi per 90 giorni, il rischio di una revoca è sempre dietro l’angolo.Quanto siamo dipendenti dagli UsaNel 2024, l’exportno verso gli Stati Uniti ha raggiunto i 64,7 miliardi di euro, corrispondenti al 10,4% del totale delle esportazioni nazionali. Gli Usa sono quindi il primo mercato di destinazione extra-Ue per il Made in Italy. Nel frattempo, le esportazioni americane verso l’hanno toccato i 28,4 miliardi, con una netta predominanza di prodotti farmaceutici, chimici, macchinari industriali e mezzi di trasporto.