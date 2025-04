Consulta | no 3 mandato vale per tutti

Parlando del terzo mandato per i governatori di Regione, "la Corte si è preoccupata di affrontare il tema in termini generali per ricostruire l'assetto di sistema,in modo da affermare principio che valga per tutti". Così il presidente della Consulta Amoroso in conferenza stampa dopo la Relazione 2024. La Consulta ha bocciato il terzo mandato, che la Campania aveva approvato. "Non ci siamo occupati delle Regioni a statuto speciale, la pronuncia riguarda quelle a statuto ordinario". Principio "vale per tutti".

