Tragedia sfiorata in FiPiLi anziano automobilista in contromano

FiPiLi. Un anziano automobilista ha imboccato contromano stamani, venerdì 11 aprile, la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. È successo a Montopoli Valdarno. L’uomo ha percorso qualche chilometro in contromano prima di essere intercettato da una pattuglia della polizia stradale che lo ha fatto uscire e messo in sicurezza senza che vi siano stati incidenti. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha imboccato lo svincolo di ingresso della superstrada a Montopoli in direzione di Firenze ma ha poi invertito la marcia dirigendosi per sbaglio nel senso opposto, in direzione di Pisa. Le immediate segnalazioni degli automobilisti in transito hanno fatto scattare l'allarme. In pochi minuti una pattuglia della Polizia stradale ha risolto la situazione prima che si complicasse ulteriormente. Lanazione.it - Tragedia sfiorata in FiPiLi, anziano automobilista in contromano Leggi su Lanazione.it Pisa, 11 aprile 2025 – Momenti di paura oggi in. Unha imboccatostamani, venerdì 11 aprile, la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. È successo a Montopoli Valdarno. L’uomo ha percorso qualche chilometro inprima di essere intercettato da una pattuglia della polizia stradale che lo ha fatto uscire e messo in sicurezza senza che vi siano stati incidenti. Secondo quanto si è appreso, l'uomo ha imboccato lo svincolo di ingresso della superstrada a Montopoli in direzione di Firenze ma ha poi invertito la marcia dirigendosi per sbaglio nel senso opposto, in direzione di Pisa. Le immediate segnalazioni degli automobilisti in transito hanno fatto scattare l'allarme. In pochi minuti una pattuglia della Polizia stradale ha risolto la situazione prima che si complicasse ulteriormente.

