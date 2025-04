Unlimitednews.it - Rete idrica di Agrigento, Di Mauro “Opera importante per la città”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “Un’e che consentirà finalmente agli agrigentini di pagare meno, avendo una bolletta più equa e uno sviluppo più ordinato della. Se parliamo di turismo dobbiamo parlare anche di funzionalità dei servizi pubblici, l’acqua è un fattoree strategico. Iniziamo questi lavori, sperando di concluderli il più presto possibile, per dare una risposta adeguata alladie a chi la frequenta”. Lo ha detto Roberto Di, assessore dell’energia e dei servizi di pubblica utilità Regione Siciliana, a margine di un evento ad: “Si tratta di un assessorato, con una serie di difficoltà di naturativa per le quali mi sono impegnato. Ho dato il mio contributo, approvando il piano rifiuti, finanziato le opere per il settore idrico, realizzato un’iniziativa energeticasulle rinnovabili.