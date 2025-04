Il Papa ha delegato card Sandri per la messa delle Palme

Papa ha delegato il card. Leonardo Sandri a presiedere la messa della Domenica delle Palme il 13 aprile. Sulla presenza del Papa in qualche forma "non ci sono previsioni". Lo ha detto la sala stampa vaticana. Quotidiano.net - Il Papa ha delegato card. Sandri per la messa delle Palme Leggi su Quotidiano.net Ilhail. Leonardoa presiedere ladella Domenicail 13 aprile. Sulla presenza delin qualche forma "non ci sono previsioni". Lo ha detto la sala stampa vaticana.

++ Il Papa ha delegato card. Sandri per la messa delle Palme ++. Il Papa ha delegato card. Sandri per la messa delle Palme. Papa Francesco, sempre più prolungato il tempo in cui non fa uso dell'ossigeno. Papa Francesco, «ci sono «miglioramenti che avete potuto notare con le uscite, diminuito l'uso di ossigeno»: i. Il Papa ha delegato card. Sandri per la messa delle Palme. Settimana Santa, Papa Francesco migliora. Ancora non è certo se potrà officiare riti. Ne parlano su altre fonti

Il Papa ha delegato card. Sandri per la messa delle Palme - Il Papa ha delegato il card. Leonardo Sandri a presiedere la messa della Domenica delle Palme il 13 aprile. Sulla presenza del Papa in qualche forma "non ci sono previsioni". Lo ha detto la sala stamp ... (ansa.it)

Papa Francesco, «ci sono «miglioramenti che avete potuto notare con le uscite»: il punto della sala stampa vaticana - Sulla salute del Papa «ci sono «miglioramenti che avete potuto notare con le uscite». Lo ha detto la sala stampa vaticana nel briefing con ... (msn.com)

Utilizzo dati e privacy - Sulla salute di Papa Francesco ci sono miglioramenti. È sempre più prolungato il tempo in cui non fa uso dell'ossigeno. Ancora dubbi sui riti della Pasqua. (msn.com)