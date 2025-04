Ilgiorno.it - Blitz degli studenti attivisti nello store Tesla di piazza Gae Aulenti a Milano: “People before profit”

Leggi su Ilgiorno.it

, 11 aprile 2025 – Nuovodiall’interno dellodi, inGaeal motto di “”.È successo questa mattina, quando il coordinamento dei collettivi studenteschi die provincia ha occupato il negozioin centro. “Musk è l’uomo più ricco del mondo, nonché un esponente del GovernoStati Uniti d’America. gli Stati Uniti sono, assieme a Israele, i primi promotori e artefici del genocidio in Palestina, e della guerra in Yemen, Siria, Libano e tante altre” si legge nel testo con cui glirivendicano i gesto.showroom: "Boicottiamo" “Musk si schiera apertamente a favore del genocidio in Palestina, fornendo finanziamenti economici e supporto militare tramite la sua azienda Starlink. Musk tramite i suoi social fa propaganda e censura: ha giurato guerra alla verità, provando a trascinarci nel suo mondo di follia e illusioni, parlando di remigrazione, lotta al fantomatico gender, e espansione colonialeStati Uniti, dando spazio a razzismo, xenofobia e transfobia”.