Dalla filtrazione del sangue ai test metabolici e ormonali l' obiettivo è allungare la vita

Nel quartiere più affascinante di Manhattan, tra boutique eleganti e ristoranti alla moda, si nasconde una clinica che sembra uscita dal futuro: Extension Health. Guidata dal dottor Jonathann Kuo, questa oasi del benessere attira un’élite globale composta da reali, star hollywoodiane e imprenditori di successo, tutti uniti dallo stesso: vivere più a lungo e meglio. L’approccio di Kuo è radicale e personalizzato, basato suavanzati, trattamenti rigenerativi e tecnologie all’avanguardia. Dopo aver vissuto in prima persona gli effetti dell’invecchiamento precoce, il medico ha deciso di rivoluzionare il proprio stile die ora propone protocolli su misura per migliorare metabolismo, ormoni e infiammazione, le tre chiavi, secondo lui, della salute cellulare. Come risvegliare il metabolismo guarda le foto Tra diagnosi hi-tech e reset neurologiciChi entra da Extension Health viene sottoposto a una valutazione accurata: scansioni 3D posturali, analisi VO2 max, DEXA scan,