Domenica delle Palme : l'Arcivescovo di Udine celebra la Messa in Cattedrale

13 aprile,, per i fedeli cattolici inizia la Settimana Santa, il periodo in cui sino nel modo più intenso i più alti misteri della fede.di, mons. Riccardo Lamba, inaugurerà la Settimana Santa con laalle 10.30 in.Con la solennedella, inizia il 13 aprile la Settimana Santa, il periodo in cui i cristianino nel modo più intenso i più alti misteri della loro fede: la Passione, morte e resurrezione di Cristo Signore. In tutte le chiese del mondo, dunque anche nell’Arcidiocesi di, i fedeli si riuniscono per benedire i rametti di ulivo e ricordare l’ingresso di Cristo a Gerusalemme, dove vivrà a sua volta i giorni culminanti della sua vita terrena.di, mons.