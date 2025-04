.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas Senigallia, c’è il Pescara Basket

Testacoda al PalaPanzini domenica 13 aprile alle ore 18: vincere per ipotecare la salvezza, 11 Aprile 2025 – Match forse decisivo per lache domenica 13 aprile ospita al PalaPanzini alle ore 18 ilultimo in classifica.Dopo la netta vittoria dell’andata, oltre 40 punti, laparte inevitabilmente coi favori del pronostico contro un quintetto che cerca disperatamente punti per evitare la retrocessione diretta, che riguarderà soltanto l’ultima in classifica: può farcela, perché Mondragone ha appena due punti in più ma è chiaro che i giovani abruzzesi – il più talentuoso dei quali è il macedone Stefanov, figlio dell’ex playmaker della nazionale del suo Paese e della Montepaschi Siena – devono vincere a.Ladal canto suo è nel terzetto di testa con Civitanova e Val di Ceppo e al momento sarebbe salva ma deve difendersi dall’assalto di chi insegue solo a 2 punti visto che solamente le prime tre si salveranno direttamente.