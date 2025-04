Fiumicino, una delibera riscrive le regole delle concessioni marittime.

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 aprile 2025- Una nuova pagina si è aperta nella gestione del demanio marittimo comunale. La Giunta guidata dal sindaco Mario Baccini ha approvato all’unanimità unacheleper l’assegnazionerelative agli stabilimenti balneari dichiarati decaduti nel 2018, correggendo una criticità sollevata dalla Corte dei Conti.La decisione riguarda in particolare i bandi per gli stabilimenti “ex Rivetta” e “ex La Perla”, che prevedevano l’obbligo per i nuovi concessionari di accollarsi debiti pregressi non recuperabili, per un ammontare complessivo superiore ai 400 mila euro. Una clausola, questa, che è finita sotto la lente della magistratura contabile.Con la sentenza n. 63 del 2024, la Corte dei Conti del Lazio ha infatti ritenuto illegittimo l’inserimento nel bando di tale condizione, giudicandola aleatoria, anticoncorrenziale e contraria ai principi europei di trasparenza e parità di trattamento.