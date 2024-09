San Siro roba da ricchi | quanto costano i biglietti del Milan tifosi in fuga dalla Champions

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Martedì 17 settembre alle ore 21, Sanospiterà il big match ditrae Liverpool, in pratica si sfidano due tra i club più titolati nella storia della competizione, ma almeno per adesso il fascino intrinseco del partita non ha stimolato l'entusiasmo deirossoneri, visto il timido avanzare della vendita dei tagliandi che procede parecchio a rilento. Anche rispetto allo scorso anno, quando- Newcastle, sfida sicuramente meno attraente, aveva invece fatto registrare il tutto esaurito sugli spalti. E allora la domanda è legittima: cosa sta accadendo? Il problema va affrontato direzionando le antenne su diversi punti cardinali, considerando l'attuale momento storico. Sicuramente l'inizio non brillante degli uomini di Fonseca contribuisce ad affievolire un fuoco che va comunque sempre riattizzato con gli atteggiamenti giusti.