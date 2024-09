Marocco bloccati 45 mila tentativi di emigrazione illegale nel 2024

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 12 settembre 2024) RABAT () (ITALPRESS) – Secondo il Ministero degli Interni marocchino, dall’inizio delsono staticomplessivamente 45.015diirregolare, grazie alla resilienza dei sistemi di sorveglianza delle frontiere e delle coste. In base ai dati delle autorità di Rabat, nel mese di agosto scorso sono statinel dettaglio 11.323nella prefettura di Mdiq (vicino alla città di Ceuta) e 3.325falliti nella provincia di Nador (vicino alla città di Melilla), coinvolgendo diverse nazionalità. Allo stesso modo, i servizi di sicurezza hanno smantellato 177 reti criminali attive nel traffico di migranti, mentre 10.589 migranti sono stati salvati in mare e hanno potuto beneficiare di sostegno in termini di assistenza, sostegno medico, alloggio e orientamento, nell’ambito della gestione delle frontiere.