La vita rivoluzionaria di Madame Clicquot arriva al cinema

(Di giovedì 12 settembre 2024)nelle saleil film dedicato a Barbe-Nicole Ponsardin, meglio conosciuta come la vedova. Ovvero colei a cui si deve la nascita dello Champagne come lo conosciamo oggi. Il suo nome è, infatti legato, all’invenzione del table de remuage (sistema di rotazione manuale di ogni bottiglia di bollicine per eliminare più facilmente il deposito), al primo champagne rosé per assemblaggio ma anche al primo champagne millesimato. Chi era la vedovaDopo la prematura morte del marito, la donna sfidando le convenzioni dell’epoca, assunse le redini dell’azienda vinicola, riuscendo a guidarla attraverso vertiginosi rovesci politici e finanziari.