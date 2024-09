La vendemmia notturna diventa un marchio registrato E avrà anche un logo

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ladelle uve, tanto utilizzata in Italia dagli imprenditori del vino, a partire dalla Sicilia (nel 1998, l'azienda Donnafugata sperimentò la raccoltadello chardonnay), farà capo a un preciso disciplinare che scandirà tempi e modalità della raccolta. L'iniziativa sta per essere lanciata in Veneto, sulle Colline del Prosecco, dall'imprenditrice Sarah Dei Tos, titolare di La vigna di Sarah, azienda vitivinicola (21 ettari a glera) e agrituristica di Vittorio Veneto. A dieci anni dalla prima edizione della raccolta dei grappoli al chiaro di luna, l'obiettivo della cantina è trasformare in un regolamento e in una buona pratica agricola l'esperienzatra i filari, secondo regole che richiamano alla sostenibilità economica e ambientale. E che potranno essere liberamente adottate da tutte le imprese italiane ed estere, grazie a un iter di certificazione.