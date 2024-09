Il passo indietro di Milan e Inter sui due nuovi stadi separati | il futuro sarà solo rossonerazzurro E San Siro che fine fa?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024)o – Dueper due squadre? Ila San Donatoese e l’a Rozzano? Che qualcosa, nella narrazione di, si fosse inceppato lo si era capito lo scorso febbraio, quando era trapelata questa indiscrezione: i due club si erano riavvicinati su un progetto comune di un unico nuovoo. In particolare, a metà gennaio c’era stata una call tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e patron del, e l’allora presidente nerazzurro Steven Zhang, primo contatto ufficiale tra le proprietà dopo un anno e mezzo dall’acquisto dei rossoneri da parte di RedBird. La richiesta, nel corso della chiamata, era stata quella di tornare ad avere un progetto unico sulloo, puntando insieme in particolare sull’area di San Donato per cui il club rossonero aveva appena concluso l’acquisto dei terreni, costati circa 50 milioni di euro.