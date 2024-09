Ana de Armas ha raccontato del suo rifugio in Vermont Ma l' attrice non è l' unica migrante che scappa da Los Angeles | ecco chi ha lasciato

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lei è solo l’ultima della lista. Perché il Covid non ha fatto ripensare alle soluzioni abitative solo noi comuni mortali. Anche i divi di Hollywood hanno scoperto che una nuova vita è possibile. Lo dice espressamente anche Ana de. L’cubana, al Toronto Film Festival per presentare Eden, il suo nuovo film diretto da Ron Howard e con Jude Law e Vanessa Kirby, hadi essere letteralmenteta da Los. E comeha scelto un posto completamente fuori dai radar. In una zona rurale del, ovvero uno stato del nord-est degli Stati Uniti conosciuto per il suo paesaggio naturale, prevalentemente ricoperto di boschi.