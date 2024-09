Tutti gli appuntamenti del G7 dell’Agricoltura a Siracusa Lollobrigida | Costi ridotti per il ministero

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mondo enogastronomico si dà appuntamento adal 21 al 29 settembre per l’Expoe della pesca – Divinazione Expo 24 - organizzato nell’ambito del G7 (27-28 settembre, la parte ministeriale). Taglio del nastro sabato 21 con l’apertura dell’area espositiva e la passerella politica, che si annuncia molto affollata: dal presidente del Senato Ignazio La Russa a quello della Regione Sicilia Renato Schifani (nelle giornate successive sono attese anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana e le ministre Anna Maria Bernini ed Elisabetta Casellati). Nel pomeriggio del sabato ci sarà anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A fare gli onori di casa, il ministroFrancesco, che ha anche invitato per una consulta gli ex colleghi che lo hanno preceduto a via XX Settembre.