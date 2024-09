Shang-Chi brutte notizie per i fan che aspettavano il sequel dei Marvel Studios

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Gli ultimi sviluppi in casanon lasciano presagire nulla di buono per quanto riguarda il ritorno del supereroe di Simu Liu Nella giornata di ieri è giunta la notizia che iavrebbero finalmente trovato un regista per Spider-Man 4 in Destin Daniel Cretton, stimato regista di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Una decisione che è stata accolta con grande favore dai fan, soprattutto dopo che nomi vociferati come Drew Goddard e Adam Wingard non avevano ispirato tanta fiducia nei piani deie della Sony Pictures per un film che potrebbe essere o meno un'altra epopea multiversale. Tuttavia, quella che è un'ottima notizia per Spider-Man 4 si è rivelata anche una pessima notizia per un altro