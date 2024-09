Principessa Kate rivela di aver terminato chemioterapia e di essere libera dal cancro in nuova dichiarazione

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Catherine,del Galles, è nei cuori e nelle menti di tutto il mondo negli ultimi mesi. Dopo che la reale ha annunciato che le avevano diagnosticato une che si stava sottoponendo a dei trattamenti. Ma oggi lahato un aggiornamento incoraggiante sui suoi progressi: halaed è ora “dal”. (Photo by Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images)“Mentre l’estate volge al termine, non posso dirvi che sollievo siafinalmente completato il mio trattamento di”, ha dichiarato ladi Galles in un comunicato diffuso di recente da Kensington Palace. “Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per la nostra famiglia. La vita come la conoscete può cambiare in un istante e noi abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute”.