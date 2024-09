Montervino | Mi aspetto Lukaku titolare a Cagliari

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Francesco, ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole: “Miglior affare del Napoli di De Laurentiis? Ce ne sono stati tantissimi, il Napoli ha fatto tanti grandi affari nei suoi 20 anni. Cavani fu clamoroso, comprato a 17 e venduto a 60 e passa. Per me resta il numero 9 più forte del Napoli di De Laurentiis in assoluto. Tridente migliore? E’ dura, ma direi Cavani-Callejon-Lavezzi/Kvaratskhelia. Non dimentichiamo Insigne e Mertens ovviamente, ma vanno inseriti in modo sensato dal punto di vista tattico.