Le Scarpette Rosse Mirotic carica l’Olimpia | Siamo più forti dell’anno scorso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel quartier generale di Giorgio Armaniha voluto presentare la sua nuova sponsorizzazione legata alle competizioni italiane con il marchio Mediaworld. È stata l’occasione per far diventare protagonisti di uno spot televisivo quattro giocatori della nuova Olimpia che hanno portato la pallacanestro, tra palleggi e passaggi, tra le file e le corsie del noto negozio di elettronica. Nikola, Pippo Ricci, Diego Flaccadori e Ousmane Diop sono diventati attori per un giorno. Saranno tra i protagonisti già a partire da sabato 21 quando si giocherà la semifinale di Supercoppa. "L’obiettivo è fare ancora megliopassato – dice lo stesso– perché abbiamo Supercoppa, Coppa Italia e playoff di Eurolega da conquistare, oltre a confermare lo scudetto. Posfare molto meglio".