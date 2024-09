Harris provoca Trump reagisce a modo suo Abc sotto accusa | i moderatori tifavano Kamala video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “E’ stato il mio miglior dibattito di sempre, soprattutto perché ero da solo contro tre”: a caldo a Fox News, Donaldha sintetizzato l’esito del primo dibattito presidenziale con. Nell’ora e 45 minuti del dibattito messo in scena al National Constitution Center di Filadelfia, trasmesso da Abc News, la vicepresidente hato, riuscendo a svegliare il lato più focoso del tycoon. Una tattica messa in atto fin dall’inizio, quando la candidata dem salendo sul palco ha teso per prima la mano a, presentandosi: “Piacere,”. L’ex presidente è apparso spiazzato dagli interventi all’attacco della vicepresidente. Tanti i temi toccati in un’ora e mezza di dibattito, dall’economia all’Ucraina e la guerra a Gaza passando per il diritto all’aborto, l’immigrazione e l’Afghanistan.