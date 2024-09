F1 Vasseur | Siamo sempre stati competitivi a Baku il morale è alto dopo la vittoria di Monza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sulla scia del memorabile trionfo di Charles Leclerc a, la Ferrari si presenta con grandi ambizioni aper il weekend del Gran Premio dell’Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Scuderia di Maranello non vuole però accontentarsi e punta ad un altro risultato di prestigio, per dimostrare di poter contendere a McLaren a Red Bull il titolo costruttori. “La pista cittadina diunisce tratti molto veloci a sezioni particolarmente tortuose ed è unica nel suo genere. Storicamentepiuttostosu quel tracciato, illadideterminati a mantenere l’attuale stato di forma anche se, ancora una volta, ci aspettiamo una lotta molto serrata tra le prime quattro squadre”, dichiara Frederical sito ufficiale della Rossa.