Everesting di beneficenza sulla Cioca ’Randagie’ di nuovo in sella per Fabiana

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si inerpicheranno in bicicletta lungo la famigerata salita della, a Sogliano, tante volte quante sono necessarie per raggiungere il dislivello del monte Everest, pari a 8.848 metri. E lo faranno per una buona causa: l’obiettivo, infatti, è raccogliere fondi per aiutare un’altra donna a tornare a camminare, dopo aver subito l’amputazione della gamba destra a seguito di un incidente in bici. Si chiama ‘Una gamba per’ (Coloniese è la 48enne, originaria del Brasile ma romagnola d’adozione, che necessita della protesi) la nuova iniziativa benefica ideata dalle ‘Randagie by Matteoni’, in programma questo weekend a Sogliano. Le ‘Randagie’, un manipolo di cicliste provenienti dalle province di Cesena e Rimini, sono capitanate da Morena Matteoni, titolare dello storico negozio ‘Cicli Matteoni’ a Sant’Ermete (Rn).