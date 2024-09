Bari in vendita? Il club smentisce incontro con Al Sabah membro della famiglia reale del Kuwait

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) I De Laurentiis pensano alla cessione del. Ieri le indiscrezioni, poi smentite dal, su uncon un possibile acquirente, Malek Humoud Aldel. Oggi ne parla del Corriere del Mezzogiorno, edizione pugliese. I De Laurentiis pensano alla cessione delScrive il Corriere del Mezzogiorno “Nessungià fissato. Non ci sarebbero sostanziali novità nei dialoghi in corso tra Luigi De Laurentiis, presidente del, Malek Humoud Aldelche nelle scorse settimane aveva esplicitato al patron biancorosso l’interesse ad acquisire la società pugliese, o quanto meno a entrarne a far parte. A puntualizzare lo stato delle cose, dopo le notizie diffuse nelle ultime ore a riguardo di una «stretta» tra le parti a fine settembre, è la stessa società barese.