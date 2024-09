Antonio ha mentito a Temptation Island | la verità venuta a galla

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella clip di presentazioneMaietta ha dichiarato di aver contattatoperché Titty è un po’ troppo gelosa: “La sua possessività e la gelosia sono un po’ troppo forti. Per questo sono stato io a scrivere al programma“. Ma a quanto pare il ragazzo haha: lanella prima puntata di. Durante la prima puntata diha voluto fare una confessione alla produzione del programma. Maietta ha dichiarato che il vero motivo per cui ha contattatoè che non è più sicuro di amare la sua fidanzata. “Hosulla motivazione di, ma ora voglio ricominciare e far venire ala. Io non so più cosa voglio realmente. Lei è aggressiva ed ha una mentalità chiusa, comincia ad urlare. Laè che la fiamma c’era, giorno per giorno sta diminuendo.