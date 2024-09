Sessant’anni di lavoro | L’innovazione avanza con diagnosi cura e assistenza migliori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) "Dietro ad una struttura, dietro ad un evento ci sono i professionisti che quotidianamente garantiscono le prestazioni sanitarie ai cittadini grossetani, questa è la vera conquista". Così apre il suo discorso il direttore del presidio ospedaliero del Misericordia Michele Dentamaro, ringraziando e sottolineando il preziosodi tutte quelle figure che operano all’interno dell’Ospedale Misericordia di Grosseto affinché la cittadinanza e non solo, abbia tutti i servizi assiti tutti i giorni. Il suo discorso arriva in occasione di una delle prime iniziative in merito alla cerimonia indetta per il 17 novembre che celebrerà idalla posa della prima pietra del Misericordia.