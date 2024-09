Qualificazioni Europei U21 2025 | Baldanzi trascina l’Italia con una tripletta battuta la Norvegia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024)batte lanella sfida valida per la nona giornata del girone A delleagliU21. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata trovano un’importantissima vittoria per 0-3 in trasferta grazie alladi Tommaso, che segna un gol per tempo e permette aldi consolidare il primo posto nel girone, complice anche il pareggio dell’Irlanda. CRONACA – Parte bene, che trova il vantaggio già al 10?: imbucata di Coppola per Esposito, colpo di tacco per Gnonto che poi serve benissimo l’inserimento di, che dopo una finta spiazza Tangvk. Dopo una timida reazione tentata dalla, gli Azzurrini riprendono il controllo del match e prova a trovare spazi soprattutto a sinistra con un Ruggeri molto attivo, ma la retroguardia avversaria si difende con ordine.