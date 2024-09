Olanda-Germania le formazioni ufficiali | Dumfries con un ‘nuovo’ ruolo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Alle ore 20.45 è in programma, gara valevole per il gruppo A3 della Lega A della UEFA Nations League. Ronald Koeman si affida anche a Denzel, con undiverso rispetto a come abituato all’Inter. DI NUOVO TITOLARE – Nonostante nell’Inter sia partito dalla panchina nelle prime tre giornate – non entrando nemmeno in campo contro l’Atalanta – Denzelresta un punto fermo della sua nazionale. Ronald Koeman punta su di lui nella prestigiosain programma questa sera, con tanto di. Il Commissario Tecnico degli oranje schiera infatti una difesa a quattro, con il nerazzurro che giocherà sì a destra, ma in posizione arretrata, da terzino. Tutt’altro impiego, quindi, rispetto al 3-5-2 di Simone Inzaghi dove agisce come esterno a tutta fascia. Di seguito ledella partita in programma alle 20.45.