Follonica dopo il diluvio | divieto di balneazione e lavori di ripristino lungo l’arenile

(Di martedì 10 settembre 2024)(Grosseto), 10 settembre 2024 – Ilche si è abbattuto domenica sera suha causato l’allagamento di alcuni sottopassi della città oltre a creare problematiche sugli arenili. Il sindaco Matteo Buoncristiani ha illustrato i danni subìti e alcune interventi futuri. “A distanza di tre mesi dall’inizio del mandato – dice – ci siamo trovati a fare i conti con l’emergenza maltempo, problema globale che da anni si fa sentire anche a. Grazie alle manutenzioni straordinarie effettuate proprio nei giorni scorsi, abbiamo garantito che il sottopassaggio di via Isole Eolie non fosse mai chiuso durante le ore di pioggia e che quello di via Leopardi fosse interdetto alla viabilità in via precauzionale e solo per un breve tempo, appena 30 minuti.