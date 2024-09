Draghi l' euroscettico | critica l' Ue e lancia un piano da 800 miliardi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Già parlavano chiaro le anticipazioni uscite negli scorsi giorni dalle esposizioni preliminari del suosulla competitività che Marioaveva svolto presso il Coreper e i leader dei gruppi all'Europarlamento. Ieri, quando il documento è stato reso pubblico con la presidente della commissione Ursula von der Leyen, è emerso l'elemento chiave di un bivio di esistenza politica che l'Ue ha davanti a sè: o si avvia un serio progetto decidente sui dossier principali, con investimenti e scelte in tempi rapidi, oppure per l'architettura comunitaria sarà la fine. E quella «lenta agonia» che l'ex presidente del consiglio italiano tratteggia come incubo, con tutte le priorità individuate, segna un invocazione di discontinuità con quanto fatto sinora. Non solo, è indicata anche la ricetta: «Ogni anno serve investire 800, oltre il doppio delMarshall tra il 1948 e il 1951».