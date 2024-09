Baronissi il taglio del nastro del nuovo Polo Scolastico di Caprecano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 10 settembre 2024) Oggi, dopo sei anni dalla chiusura, è stato inaugurato ilnella frazionedi, che ospiterà le scuole dell’infanzia delle frazioni di Sava,e Orignano. La scuola, chiusa nel 2018 a seguito di verifiche che avevano evidenziato criticità strutturali, è stata oggetto di importanti lavori di adeguamento per garantire la sicurezza degli studenti e del personale. “Oggi è un giorno di grande orgoglio e gioia per la nostra comunità. Abbiamo inaugurato una nuova scuola, un traguardo atteso con impazienza e finalmente raggiunto. Questa scuola non è solo un edificio, è un simbolo di rinascita, di speranza e di impegno verso i nostri figli e il loro futuro. Abbiamo superato le difficoltà e, come comunità, abbiamo costruito qualcosa di grande”. A dirlo è la Sindaca diAnna Petta.