Vaccinazioni contro la polio a Gaza | oltre 350 000 bambini protetti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il programma di vaccinazione dell’ONU continua nonostante il divieto di accesso per i media internazionali e la crescente violenza in Cisgiordania Le agenzie dell’ONU e i partner nella Striscia continueranno a vaccinare “quanti piùgazesi possibile” durante le pause umanitarie concordate, prima di spostarsi verso il nord dell’enclave devastata dalla guerra, ha aggiunto l’UNRWA. Migliaia di famiglie hanno visitato i centri sanitari per ricevere le dosi dai team medici dell’ONU, ha riferito l’UNRWA. Nel sud di, sono stati vaccinati più di 152.000nella città di Khan Younis, quasi 8.800 a Rafah e altri 1.000 altrove nel sud. Questo sviluppo promettente segue il completamento con successo della prima fase della campagna di vaccinazione acentrale all’inizio di questa settimana, che ha visto più di 187.