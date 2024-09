Tennis Francesco Passaro vede la top 100 | cosa deve fare a Stettino per raggiungerla

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha vinto questa mattina la finale del Challenger 125 di Genova: una finale che è stata rimandata dalla domenica sera al lunedì mattina a causa della pioggia che ha danneggiato il programma in questi giorni e non ha dato tregua agli organizzatori. Una vittoria che vale tanto per il perugino che è passato attraverso dei match particolarmente difficili e impegnativi questa settimana, come il primo turno contro Federico Arnaboldi in cui ha annullato due match point e il quarto di finale contro Thiago Monteiro in cui si è ritrovato ancora a fronteggiare due match point.che in questo momento è numero 106 del ranking ATP e potrebbe avere a breve l’occasione di entrare nei primi 100. Alta umbro mancano infatti una manciata di punti. In questo momento l’azzurro ha 538 punti e la posizione n.100 di Denis Shapovalov dista soli 22 punti (560).