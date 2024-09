Quando inizia la scuola nelle Marche | prima campanella per oltre 190mila studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ancona, 9 settembre 2024 – Mercoledì 11 settembre,, suonerà lapere 21.968 docenti (di cui 18.668 su posto comune e 3.300 insegnanti di sostegno). “Grazie a un’attenta pianificazione - afferma la direttrice dell'Ufficio scolastico regionale UsrDonatella D'Amico – è tutto pronto per garantire un sereno e ordinato ritorno in classe”. "L’avvio dell’anno scolastico 2024/2025 è alle porte e l’intera amministrazione scolastica lavora alacremente e con impegno per organizzare il regolare avvio delle lezioni. – ha scritto in una nota l’Usr-. I numeri sono significativi:ci sono 21.968 docenti in cattedra, di cui 18.668 sono su posto comune, mentre 3.300 sono insegnanti del sostegno.