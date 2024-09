Ferrovie dello Stato l’ad Donnarumma valuta la privatizzazione | quanto può incassare lo Stato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’ingresso dei privati indiventa più concreto, un obiettivo dichiarato dal governo Meloni. Da Cernobbio, durante il Forum Ambrosetti,di FS Stefano, in carica dal 27 giugno, accenna a un progetto di apertura del capitale ai privati. Il nuovo CdA del gruppo definirà il piano entro l’anno, che sarà poi inviato al ministero dell’Economia, l’azionista pubblico, per l’approvazione finale. Il piano per la vendita di Fs Si prevede quindi un’apertura del capitale in. Il manager sembra pensare a una vendita diretta di azioni a un partner industriale o, più probabilmente, a uno o più fondi finanziari.osserva che l’apertura del capitale ai privati spesso porta, quasi inevitabilmente, a una successiva quotazione in Borsa. Inoltre,sottolinea chenon parte da zero.