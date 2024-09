Chi è Manuela Giugliano prima italiana candidata al Pallone d' Oro femminile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Da grande appassionata di Lego qual è,, mattoncino dopo mattoncino, sta costruendo la sua carriera, e da oggi ha un motivo d'orgoglio in più: c'è anche lei, infatti, nella lista delle 30 candidate al prossimod'Orovolta assoluta per una calciatrice. Da Castelfranco Veneto all'Olimpico Una carriera iniziata da giovanissima dalle parti di casa (lei è nata nel '97 a Castelfranco Veneto), anche se poi a 17 anni ha iniziato il suo personale giro d'Italia (Torres, Mozzanica, Verona, Brescia, Milan), che l'ha portata nel 2019 a Roma, in quella che considera ormai casa sua. Una casa arricchita di successi, con gli ultimi due scudetti consecutivi che hanno messo fine all'egemonia della Juventus (che arrivava da cinque trionfi di fila), oltre a due Coppe Italia e una Supercoppa.