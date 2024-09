Trump-Harris bomba dal New York Times | il sondaggio che cambia tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Secondo unper le presidenziali negli Stati Uniti, condotto tra il 3 e 6 settembre da New-Siena College, Donaldsarebbe in vantaggio di un punto su Kamala. Si profila, dunque, un testa a testa e sarà molto importante il dibattito tv di martedì sera tra i due sfidanti. Il secondo perdopo quello di giugno con il presidente Joe Biden, che si è poi ritirato dalla corsa per un secondo mandato. Intanto, Hillary Clinton ha offerto a Kamalaun consiglio molto diretto su come affrontare Donaldnel dibattito televisivo di martedì: "Fallo abboccare all'amo". In un'intervista al New, l'ex candidata alla presidenza ha esortato la vice presidente ad "andare all'attacco". "Non deve farsi attirare nella rete" del tycoon. Lui si innervosisce facilmente, abbocca all'amo. E non sa rispondere ad attacchi sostanziali e mirati", ha detto.